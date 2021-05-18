2021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590374

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 204590374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 333,10175

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 370,51243

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 101177

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590374

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,10175

Tavan Puan: 370,51243

Başarı Sıralaması: 101177

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,42175

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 40195

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,53938

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 78200

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,95189

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 82742

Kontenjan 2017 : 4+0

Yerleşen 2017 : 4

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.