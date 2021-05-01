2021 Nuh Naci Yazgan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204610257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204610257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 359,7891

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 423,51495

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 145441

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204610257

ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,7891

Tavan Puan: 423,51495

Başarı Sıralaması: 145441

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,20045

Tavan Puan: 409,29730

Başarı Sıralaması: 129720

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,18007

Tavan Puan: 365,29295

Başarı Sıralaması : 86100

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,11615

Tavan Puan: 408,31365

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 63024

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.