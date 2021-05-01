2021 Nuh Naci Yazgan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204610257
204610257 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204610257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 359,7891
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 423,51495
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 145441
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204610257
ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,7891
Tavan Puan: 423,51495
Başarı Sıralaması: 145441
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,20045
Tavan Puan: 409,29730
Başarı Sıralaması: 129720
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,18007
Tavan Puan: 365,29295
Başarı Sıralaması : 86100
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,11615
Tavan Puan: 408,31365
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 63024
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.