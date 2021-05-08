2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204610354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 343,93921

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 373,65032

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 147494

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204610354

ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,93921

Tavan Puan: 373,65032

Başarı Sıralaması: 147494

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,71727

Tavan Puan: 358,67928

Başarı Sıralaması: 104728

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,35052

Tavan Puan: 356,93770

Başarı Sıralaması : 85800

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,72871

Tavan Puan: 399,56836

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 41696

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.