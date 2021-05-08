2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610354
204610354 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204610354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 343,93921
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 373,65032
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 147494
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204610354
ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,93921
Tavan Puan: 373,65032
Başarı Sıralaması: 147494
Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0
Yerleşen 2020 – 2021: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,71727
Tavan Puan: 358,67928
Başarı Sıralaması: 104728
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,35052
Tavan Puan: 356,93770
Başarı Sıralaması : 85800
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,72871
Tavan Puan: 399,56836
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 41696
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.