2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610345
204610345 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204610345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 374,32378
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 402,25334
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 79200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204610345
ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,32378
Tavan Puan: 402,25334
Başarı Sıralaması: 79200
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 376,37635
Tavan Puan: 398,73009
Başarı Sıralaması: 52565
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,60211
Tavan Puan: 475,93316
Başarı Sıralaması : 47500
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,01944
Tavan Puan: 424,43440
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 32662
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.