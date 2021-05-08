2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610345

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204610345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 374,32378

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 402,25334

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 79200

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204610345

ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,32378

Tavan Puan: 402,25334

Başarı Sıralaması: 79200

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,37635

Tavan Puan: 398,73009

Başarı Sıralaması: 52565

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,60211

Tavan Puan: 475,93316

Başarı Sıralaması : 47500

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,01944

Tavan Puan: 424,43440

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32662

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.