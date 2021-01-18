Geçtiğimiz yıl atama süreçleri Ocak ayında başlamıştı. Bu nedenle bu yıl öğretmen adaylarının umutları ve beklentileri had safhaya ulaşmış durumda. Ocak ayı sona ermeden MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki 2021 Öğretmen Atama Takvimi Belli Oldu Mu? 2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl olacak?

2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Takvim henüz açıklanmadı. Atama kontenjanı da henüz belli olmadı. Bakan Selçuk 2021 yılında öğretmen ataması olacak mı sorusuna şöyle yanıt verdi;

''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.''

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 60 bin öğretmen ataması olacak mı sorusuna ''İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.'' yanıtını verdi.

Selçuk; ''Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız.'' dedi.

MEB KAÇ BİN ÖĞRETMEN ALACAK?

MEB'de norm kadro verilerine göre 140 binden fazla öğretmen ihtiyacı bulunuyor. En çok öğretmen ihtiyacı bulunan branş ise özel eğitim branşı. 2021 yılında en az 40 bin öğretmen ataması planlanıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

Sınıf Öğretmenliği 3880

İngilizce 1985

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836

Özel Eğitim 1802

İlköğretim Mat Öğr. 1757

Okul Öncesi Öğrt 1609

Türkçe 1325

PDR 1205

Fen Bilimleri 1191

Beden Eğitimi 890

Sosyal Bilgiler 765

Matematik 635

Türk Dili ve Edebiyatı 596

İ.H.L. Meslek Dersleri 591

Görsel Sanatlar 575

Bilişim Teknolojileri 571

Müzik 501

Arapça 500

Fizik 305

Kimya 301

Tarih 242

Almanca 212

Coğrafya 189

Felsefe 182

Biyoloji 109

DİĞER BRANŞLAR 102

Elektrik-Elektronik Tek. 101

Çocuk Gelişimi ve Eğit 88

Teknoloji ve Tasarım 77

Muhasebe ve Finansman 68

Giyim Üretim Teknolojisi 63

Elektrik-Elektronik Tek. 55

Makine Tek./Makine 35

Sağlık/Hemşirelik 35

Tekstil Tek./Tekstil 32

El San.Tek./El Sanatları 31

Kuyumculuk Teknolojisi 30

Harita-Tapu-Kadastro/ 30

Tesisat Teknolojisi ve İkl 29

Adalet 28

Halkla İlişkiler ve Org 28

Mobilya ve İç Mekan Tas. 27

El San.Tek./Nakış 27

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26

Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25

Güzellik ve Saç Bakım 21

Sağlık Bilgisi 21

Gıda Teknolojisi 21

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20

Tekstil Teknolojisi/Trik 20

Sanat Tarihi 20

Denizcilik/Gemi Yön. 20

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20

Yenilenebilir Enerji Tek. 20

Endüstriyel Otomasyon 19

Metal Teknolojisi 15

Seramik ve Cam Tek. 12

Konaklama ve Seyahat 12

Büro Yönetimi 11

Radyo-Televizyon 10

Ulaştırma Hizmetleri 9

Yiyecek İçecek Hiz. 9

Motorlu Araçlar Tek. 9

Tablo fikir verme amaçlı TAHMİNİ olarak oluşturulmuştur. Branş kontenjan dağılımları ilerleyen süreçlerde MEB tarafından açıklandığı zaman da değerlendirme kıyaslama yapılması için yine haberlerimizde kullanılacaktır.(Kaynak mebpersonel.com)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Yaş şartlarını taşımak, (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler)

3. Öğrenim şartlarını taşımak, (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.