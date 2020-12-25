2021 öğretmen atamaları ne zaman olur? Öğretmen atama takvimi 2021

Binlerce öğretmen adayı MEB'den gelecek atama açıklamalarını yakından takip ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğretmen atama takviminin de yayınlanması bekleniyor. Peki 2021 öğretmen atamaları ne zaman olur? İşte Öğretmen atama takvimi 2021...

ÖĞRETMEN ATALAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2021 yılı öğretmen ataması ile ilgili tüm detaylar atama takvimi içerisinde yer alacak. MEB'den atamaların başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2021 başlarında konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulması ve takvimin adayların bilgisine sunulması öngörülüyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜLAKATLARI NASIL OLACAK?

Öğretmen atamalarında mülakatlar en önemli kısım. Peki bu yıl atama mülakatları nasıl olacak ?Öğretmen atamaları mülakatlarının nasıl yapılacağına dair herhangi bir duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer verilecektir.

2020 YILINDA KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

MEB, 2020'de toplam 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atamalar hakkında detaylar ise şöyle;

Atama başvurularında taban puan 50 oldu. En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Öte yandan sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması tamamlandı.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılması planlanmıştı.