2021 Ondokuz Mayıs Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 108211072
108211072 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108211072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 256,68186
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 279,97511
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 395296
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108211072
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,68186
Tavan Puan: 279,97511
Başarı Sıralaması: 395296
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,36148
Tavan Puan: 257,37623
Başarı Sıralaması: 394775
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,0732
Tavan Puan: 262,86888
Başarı Sıralaması : 412000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,32496
Tavan Puan: 320,32458
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 272217
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.