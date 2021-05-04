2021 Ondokuz Mayıs Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 108211072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108211072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 256,68186

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 279,97511

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 395296

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108211072

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,68186

Tavan Puan: 279,97511

Başarı Sıralaması: 395296

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,36148

Tavan Puan: 257,37623

Başarı Sıralaması: 394775

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,0732

Tavan Puan: 262,86888

Başarı Sıralaması : 412000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,32496

Tavan Puan: 320,32458

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 272217

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.