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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108210329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 378,93596

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 421,55160

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121936

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210329   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 378,93596

Tavan Puan: 421,55160

Başarı Sıralaması: 121936

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: 77

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,35527

Tavan Puan: 391,86220

Başarı Sıralaması:  122970

Kontenjan 2019:  75+2

Yerleşen 2019: 77

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 329,53423

Tavan Puan: 390,13468

Başarı Sıralaması :  114000

Kontenjan 2018 :  75+2

Yerleşen 2018 : 77

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,46345

Tavan Puan: 391,76968

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  100958

Kontenjan 2017 :  75+2

Yerleşen 2017 : 77

taban-puan.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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