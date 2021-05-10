2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210692

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 108210692 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 241,39318

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 367,19884

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 654709

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210692

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,39318

Tavan Puan: 367,19884

Başarı Sıralaması: 654709

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,84476

Tavan Puan: 326,33778

Başarı Sıralaması: 650313

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,63661

Tavan Puan: 313,60514

Başarı Sıralaması : 722000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,57286

Tavan Puan: 386,13208

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 379667

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.