2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108230396

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 108230396 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 263,67955

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 289,92168

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 411822

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108230396

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 263,67955

Tavan Puan: 289,92168

Başarı Sıralaması: 411822

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,57713

Tavan Puan: 336,72224

Başarı Sıralaması: 376347

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,60723

Tavan Puan: 372,52550

Başarı Sıralaması : 394000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,32052

Tavan Puan: 334,48877

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 213087

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.