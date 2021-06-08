2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108290234
108290234 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108290234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Terme Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 204,74591
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1511197
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108290234
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Terme Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 204,74591
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1511197
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203,8526
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1515035
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41