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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108210144

108210144 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108210144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 108210144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 391,81736

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 421,76160

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 16831

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210144   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,81736

Tavan Puan: 421,76160

Başarı Sıralaması: 16831

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,34166

Tavan Puan: 457,75318

Başarı Sıralaması:  18077

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 384,12561

Tavan Puan: 428,10269

Başarı Sıralaması :  17700

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,71799

Tavan Puan: 439,02097

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  26355

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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