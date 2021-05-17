2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108210144
108210144 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108210144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 391,81736
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 421,76160
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16831
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210144
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 391,81736
Tavan Puan: 421,76160
Başarı Sıralaması: 16831
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 395,34166
Tavan Puan: 457,75318
Başarı Sıralaması: 18077
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 384,12561
Tavan Puan: 428,10269
Başarı Sıralaması : 17700
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,71799
Tavan Puan: 439,02097
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 26355
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.