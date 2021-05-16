2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108211106

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108211106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 402,94191

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 457,44558

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 10986

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108211106

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,94191

Tavan Puan: 457,44558

Başarı Sıralaması: 10986

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,17372

Tavan Puan: 441,59470

Başarı Sıralaması: 12518

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,48589

Tavan Puan: 434,50037

Başarı Sıralaması : 12600

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,04839

Tavan Puan: 454,96642

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 17317

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.