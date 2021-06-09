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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108251008

108251008 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108251008

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi     Alaçam Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 108251008 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , Alaçam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 205,8924

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1494890

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251008   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

FAKÜLTE: Alaçam Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,8924

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1494890

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,24781

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1176588

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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