2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 108210268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 394,0373

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 439,39258

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 44489

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210268

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,0373

Tavan Puan: 439,39258

Başarı Sıralaması: 44489

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,05668

Tavan Puan: 394,48193

Başarı Sıralaması: 47582

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,29962

Tavan Puan: 386,29246

Başarı Sıralaması : 47900

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,28886

Tavan Puan: 426,16892

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 31562

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.