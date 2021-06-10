2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108271021
108271021 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 108271021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 191,89054
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1682342
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108271021
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 191,89054
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1682342
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202,51203
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1535730
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52