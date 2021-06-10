2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108271021

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 108271021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 191,89054

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1682342

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108271021

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 191,89054

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1682342

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,51203

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1535730

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52