2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210753

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 108210753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 245,46185

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 292,41504

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 447951

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210753

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,46185

Tavan Puan: 292,41504

Başarı Sıralaması: 447951

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,27957

Tavan Puan: 260,21415

Başarı Sıralaması: 470288

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 252,81629

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 29

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,37673

Tavan Puan: 263,31244

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 283901

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.