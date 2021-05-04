2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210753
108210753 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 108210753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 245,46185
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 292,41504
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 447951
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210753
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,46185
Tavan Puan: 292,41504
Başarı Sıralaması: 447951
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,27957
Tavan Puan: 260,21415
Başarı Sıralaması: 470288
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 252,81629
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 29
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,37673
Tavan Puan: 263,31244
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 283901
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.