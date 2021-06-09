2021 Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 108350645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 206,89272

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Tavan Puan: ---

Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 1480572

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350645

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,89272

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1480572

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,94731

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1544404

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52