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2021 Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350645

108350645 | Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ordu Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü tercih kod numarası 108350645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi   , Devlet , Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban Puanı: 206,89272

Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Tavan Puan: ---

Ordu Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Başarı Sıralaması: 1480572

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350645   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,89272

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1480572

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,94731

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1544404

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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