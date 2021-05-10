2021 Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108310179
108310179 | Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108310179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 251,28658
Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 304,03238
Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 573571
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108310179
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,28658
Tavan Puan: 304,03238
Başarı Sıralaması: 573571
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,19902
Tavan Puan: 287,28983
Başarı Sıralaması: 535370
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: 57
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,85315
Tavan Puan: 309,33657
Başarı Sıralaması : 582000
Kontenjan 2018 : 55+2
Yerleşen 2018 : 57
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,79259
Tavan Puan: 328,80953
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 260525
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.