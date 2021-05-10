2021 Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108310179

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108310179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 251,28658

Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 304,03238

Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 573571

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310179

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,28658

Tavan Puan: 304,03238

Başarı Sıralaması: 573571

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,19902

Tavan Puan: 287,28983

Başarı Sıralaması: 535370

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,85315

Tavan Puan: 309,33657

Başarı Sıralaması : 582000

Kontenjan 2018 : 55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,79259

Tavan Puan: 328,80953

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 260525

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.