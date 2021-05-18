2021 Bayburt Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1018301182021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1025301092021 Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1037100932021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 11067013019 Mayıs Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ne kadar? | Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat kaçta?2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 4052100532021 Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1088301422021 İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031114122021 Yalova Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1099703082021 Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109810383
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310037

2021 Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310037

108310037 | Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ordu Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 108310037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 275,27863

Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 389,86458

Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 341346

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310037   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,27863

Tavan Puan: 389,86458

Başarı Sıralaması: 341346

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,26288

Tavan Puan: 389,60782

Başarı Sıralaması:  365639

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,32453

Tavan Puan: 331,61325

Başarı Sıralaması :  332000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,02189

Tavan Puan: 337,37358

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  258016

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT