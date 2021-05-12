2021 Orta Doğu Teknik Üni. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 108410248

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 108410248 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 332,01081

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410248

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 332,01081

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 367,10367

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 14+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 14+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 372,20637

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 14+0

Yerleşen 2017 : 9

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.