2021 Orta Doğu Teknik Üni. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 108410257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 108410257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 400,88497

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 400,88497

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 35162

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410257

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,88497

Tavan Puan: 400,88497

Başarı Sıralaması: 35162

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,71833

Tavan Puan: 371,71833

Başarı Sıralaması: 59211

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,21581

Tavan Puan: 338,21581

Başarı Sıralaması : 91400

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,39321

Tavan Puan: 396,39321

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 42088

Kontenjan 2017 : 1+0

Yerleşen 2017 : 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.