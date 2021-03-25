2021 İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yeditepe Üniversitesi Yazılım Geliştirme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 447,15988

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 466,45654

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57023

 

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410345   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,15988

Tavan Puan: 466,45654

Başarı Sıralaması: 57023

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,35151

Tavan Puan: 449,31779

Başarı Sıralaması:  57635

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 393,72618

Tavan Puan: 447,21514

Başarı Sıralaması :  56400

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,25558

Tavan Puan: 422,52633

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  50698

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT