2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 447,15988

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 466,45654

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57023

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410345

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,15988

Tavan Puan: 466,45654

Başarı Sıralaması: 57023

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,35151

Tavan Puan: 449,31779

Başarı Sıralaması: 57635

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 393,72618

Tavan Puan: 447,21514

Başarı Sıralaması : 56400

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,25558

Tavan Puan: 422,52633

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 50698

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.