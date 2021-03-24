2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 456,65182
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 482,69275
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 48778
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410372
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 456,65182
Tavan Puan: 482,69275
Başarı Sıralaması: 48778
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3
Yerleşen 2020 – 2021: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,38462
Tavan Puan: 453,05266
Başarı Sıralaması: 48209
Kontenjan 2019: 85+3
Yerleşen 2019: 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,06936
Tavan Puan: 437,09228
Başarı Sıralaması : 48200
Kontenjan 2018 : 85+3
Yerleşen 2018 : 88
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,63911
Tavan Puan: 432,34284
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 41826
Kontenjan 2017 : 85+3
Yerleşen 2017 : 88
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.