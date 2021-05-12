2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410909

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 108410909 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 284,41056

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410909

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 284,41056

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 253,09428

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 226,78117

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,46219

Tavan Puan: 314,90210

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 395936

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.