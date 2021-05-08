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2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410512

108410512 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410512

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 108410512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 352,17405

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 384,47441

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 127386

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410512   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,17405

Tavan Puan: 384,47441

Başarı Sıralaması: 127386

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,09573

Tavan Puan: 369,91720

Başarı Sıralaması:  118881

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,38583

Tavan Puan: 471,35239

Başarı Sıralaması :  102000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,6583

Tavan Puan: 364,31882

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  95839

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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