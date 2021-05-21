2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108410063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 320,80444

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 417,87413

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39043

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410063

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 320,80444

Tavan Puan: 417,87413

Başarı Sıralaması: 39043

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,57822

Tavan Puan: 433,90289

Başarı Sıralaması: 36002

Kontenjan 2019: 23+0

Yerleşen 2019: 23

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,36083

Tavan Puan: 405,26744

Başarı Sıralaması : 30200

Kontenjan 2018 : 23+0

Yerleşen 2018 : 23

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,26018

Tavan Puan: 437,24655

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24207

Kontenjan 2017 : 23+0

Yerleşen 2017 : 23

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.