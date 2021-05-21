2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108410063
108410063 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 320,80444
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 417,87413
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39043
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410063
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 320,80444
Tavan Puan: 417,87413
Başarı Sıralaması: 39043
Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0
Yerleşen 2020 – 2021: 23
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,57822
Tavan Puan: 433,90289
Başarı Sıralaması: 36002
Kontenjan 2019: 23+0
Yerleşen 2019: 23
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,36083
Tavan Puan: 405,26744
Başarı Sıralaması : 30200
Kontenjan 2018 : 23+0
Yerleşen 2018 : 23
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,26018
Tavan Puan: 437,24655
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24207
Kontenjan 2017 : 23+0
Yerleşen 2017 : 23
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.