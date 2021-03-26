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2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Maden Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 108410424 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği   Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maden Mühendisliği   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: 427,26923

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 513,25214

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: 74443

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410424   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,26923

Tavan Puan: 513,25214

Başarı Sıralaması: 74443

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,27924

Tavan Puan: 409,32105

Başarı Sıralaması:  87319

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,72518

Tavan Puan: 392,85446

Başarı Sıralaması :  84700

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,37921

Tavan Puan: 419,40607

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  75381

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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