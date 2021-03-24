2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 108410151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 466,14396
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 518,32234
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 40808
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410151
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 466,14396
Tavan Puan: 518,32234
Başarı Sıralaması: 40808
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,79309
Tavan Puan: 525,70823
Başarı Sıralaması: 41755
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,31571
Tavan Puan: 547,90198
Başarı Sıralaması : 46300
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,53137
Tavan Puan: 451,50610
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 46502
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.