2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 108410151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 466,14396

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 518,32234

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 40808

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410151

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,14396

Tavan Puan: 518,32234

Başarı Sıralaması: 40808

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,79309

Tavan Puan: 525,70823

Başarı Sıralaması: 41755

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 409,31571

Tavan Puan: 547,90198

Başarı Sıralaması : 46300

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,53137

Tavan Puan: 451,50610

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 46502

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.