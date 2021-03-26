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2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tercih kod numarası 108410327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı: 416,26539

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tavan Puan: 460,14754

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması: 84271

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410327   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,26539

Tavan Puan: 460,14754

Başarı Sıralaması: 84271

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,23231

Tavan Puan: 442,44016

Başarı Sıralaması:  75066

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,13139

Tavan Puan: 433,15264

Başarı Sıralaması :  59600

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,79788

Tavan Puan: 432,66352

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  48921

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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