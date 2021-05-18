2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108530154

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108530154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 301,44283

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 322,20662

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 209171

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108530154

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 301,44283

Tavan Puan: 322,20662

Başarı Sıralaması: 209171

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,19882

Tavan Puan: 380,67099

Başarı Sıralaması: 187409

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,11795

Tavan Puan: 359,60854

Başarı Sıralaması : 174000

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,35764

Tavan Puan: 448,74263

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 112224

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.