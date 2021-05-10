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2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108510089

108510089 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108510089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108510089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 248,02989

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 282,93746

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 599293

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108510089   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,02989

Tavan Puan: 282,93746

Başarı Sıralaması: 599293

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,78526

Tavan Puan: 295,74154

Başarı Sıralaması:  721963

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 316,88192

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,5409

Tavan Puan: 321,04978

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  403966

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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