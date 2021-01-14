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2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti. ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler yeni sınav takvimine çevrildi. Peki; 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklama ile birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav takvimi Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirleneceği duyurulmuştu.  ÖSYM'nin yeni 2021 sınav takvimi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki bir açıklama geldi mi? 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) 2021 sınav takvimini henüz açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri de belli olacak. Konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hala konu hakkında kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Ocak ayında belli olması bekleniyor. 

ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ

Yapılan son açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denilmişti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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