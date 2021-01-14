ÖSYM tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklama ile birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav takvimi Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirleneceği duyurulmuştu. ÖSYM'nin yeni 2021 sınav takvimi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki bir açıklama geldi mi? 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ÖSYM sınav takvimi 2021 belli oldu. Yapılan açıklama şöyle;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.''

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.'' dedi.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

RaptiyeTemel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

RaptiyeAlan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ

Yapılan son açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denilmişti.