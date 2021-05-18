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2021 Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204810979

204810979 | Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204810979

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 204810979 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 288,14353

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 356,01291

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 271464

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810979   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,14353

Tavan Puan: 356,01291

Başarı Sıralaması: 271464

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: 23

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,56578

Tavan Puan: 288,17431

Başarı Sıralaması:  486704

Kontenjan 2019:  7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,18661

Tavan Puan: 260,61553

Başarı Sıralaması :  630000

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,66339

Tavan Puan: 302,65983

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  777033

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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