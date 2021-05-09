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2021 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810397

204810397 | Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 204810397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Girişimcilik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Girişimcilik Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Girişimcilik Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 289,38444

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Tavan Puan: 421,45609

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 339576

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810397   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,38444

Tavan Puan: 421,45609

Başarı Sıralaması: 339576

Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,54148

Tavan Puan: 304,03274

Başarı Sıralaması:  484296

Kontenjan 2019:  19+0

Yerleşen 2019: 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,66099

Tavan Puan: 281,33655

Başarı Sıralaması :  604000

Kontenjan 2018 :  19+0

Yerleşen 2018 : 19

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,14359

Tavan Puan: 275,51683

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  321685

Kontenjan 2017 :  19+0

Yerleşen 2017 : 19

taban-puan.jpg

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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