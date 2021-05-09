2021 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810397
204810397 | Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 204810397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Girişimcilik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Girişimcilik Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Girişimcilik Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 289,38444
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Tavan Puan: 421,45609
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 339576
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810397
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,38444
Tavan Puan: 421,45609
Başarı Sıralaması: 339576
Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0
Yerleşen 2020 – 2021: 18
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,54148
Tavan Puan: 304,03274
Başarı Sıralaması: 484296
Kontenjan 2019: 19+0
Yerleşen 2019: 19
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,66099
Tavan Puan: 281,33655
Başarı Sıralaması : 604000
Kontenjan 2018 : 19+0
Yerleşen 2018 : 19
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,14359
Tavan Puan: 275,51683
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 321685
Kontenjan 2017 : 19+0
Yerleşen 2017 : 19
Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.