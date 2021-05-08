2021 Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810219

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204810219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 150+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 359,78459

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 474,29740

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 109834

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810219

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,78459

Tavan Puan: 474,29740

Başarı Sıralaması: 109834

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+0

Yerleşen 2020 – 2021: 150

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,81962

Tavan Puan: 476,07401

Başarı Sıralaması: 40503

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,22042

Tavan Puan: 475,01654

Başarı Sıralaması : 38000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,26089

Tavan Puan: 472,90067

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20614

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.