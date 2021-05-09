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2021 Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810025

204810025 | Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Özyeğin Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 204810025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 54+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 315,99561

Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 451,42787

Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 230645

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810025   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,99561

Tavan Puan: 451,42787

Başarı Sıralaması: 230645

Kontenjan 2020 – 2021 : 54+0

Yerleşen 2020 – 2021: 54

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,20815

Tavan Puan: 427,48984

Başarı Sıralaması:  290546

Kontenjan 2019:  58+0

Yerleşen 2019: 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,35447

Tavan Puan: 402,13265

Başarı Sıralaması :  369000

Kontenjan 2018 :  58+0

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,51909

Tavan Puan: 427,88315

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  184454

Kontenjan 2017 :  58+0

Yerleşen 2017 : 58

taban-puan.jpg

Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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