2021 Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810025
204810025 | Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 204810025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 54+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 315,99561
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 451,42787
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 230645
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810025
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 315,99561
Tavan Puan: 451,42787
Başarı Sıralaması: 230645
Kontenjan 2020 – 2021 : 54+0
Yerleşen 2020 – 2021: 54
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,20815
Tavan Puan: 427,48984
Başarı Sıralaması: 290546
Kontenjan 2019: 58+0
Yerleşen 2019: 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,35447
Tavan Puan: 402,13265
Başarı Sıralaması : 369000
Kontenjan 2018 : 58+0
Yerleşen 2018 : 58
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,51909
Tavan Puan: 427,88315
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 184454
Kontenjan 2017 : 58+0
Yerleşen 2017 : 58
Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.