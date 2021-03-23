2021 Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 496,45204
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 516,32199
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17973
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810158
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 496,45204
Tavan Puan: 516,32199
Başarı Sıralaması: 17973
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,4302
Tavan Puan: 511,15587
Başarı Sıralaması: 6845
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 487,46567
Tavan Puan: 493,56583
Başarı Sıralaması : 9390
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,0601
Tavan Puan: 471,01449
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14384
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.