2021 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810097
204810097 | Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 204810097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Otel Yöneticiliği Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otel Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Otel Yöneticiliği Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 259,21225
Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Tavan Puan: 293,96306
Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Başarı Sıralaması: 515319
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810097
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 259,21225
Tavan Puan: 293,96306
Başarı Sıralaması: 515319
Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0
Yerleşen 2020 – 2021: 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,06512
Tavan Puan: 368,66337
Başarı Sıralaması: 658250
Kontenjan 2019: 22+0
Yerleşen 2019: 22
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 318,37730
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 22+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 279,15358
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 19
Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.