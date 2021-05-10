2021 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 204810097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Otel Yöneticiliği Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otel Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Otel Yöneticiliği Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 259,21225

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Tavan Puan: 293,96306

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Başarı Sıralaması: 515319

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810097

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,21225

Tavan Puan: 293,96306

Başarı Sıralaması: 515319

Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,06512

Tavan Puan: 368,66337

Başarı Sıralaması: 658250

Kontenjan 2019: 22+0

Yerleşen 2019: 22

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 318,37730

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 22+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 279,15358

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 19

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.