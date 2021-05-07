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2021 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810088

204810088 | Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Otel Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 204810088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Otel Yöneticiliği Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otel Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Otel Yöneticiliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 405,98437

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Tavan Puan: 425,59867

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Başarı Sıralaması: 29154

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810088   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,98437

Tavan Puan: 425,59867

Başarı Sıralaması: 29154

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,82493

Tavan Puan: 431,35958

Başarı Sıralaması:  39268

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,60287

Tavan Puan: 355,43184

Başarı Sıralaması :  83500

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,08433

Tavan Puan: 382,68849

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  120809

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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