2021 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204811023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 204811023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 293,58291

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Tavan Puan: 330,42913

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 319933

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204811023

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,58291

Tavan Puan: 330,42913

Başarı Sıralaması: 319933

Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0

Yerleşen 2020 – 2021: 19

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,08063

Tavan Puan: 277,48375

Başarı Sıralaması: 464829

Kontenjan 2019: 18+0

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,65086

Tavan Puan: 279,90249

Başarı Sıralaması : 643000

Kontenjan 2018 : 18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,44885

Tavan Puan: 333,71631

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 256461

Kontenjan 2017 : 18+0

Yerleşen 2017 : 18

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.