2021 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204811023
204811023 | Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 204811023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 293,58291
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Tavan Puan: 330,42913
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 319933
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204811023
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 293,58291
Tavan Puan: 330,42913
Başarı Sıralaması: 319933
Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0
Yerleşen 2020 – 2021: 19
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,08063
Tavan Puan: 277,48375
Başarı Sıralaması: 464829
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,65086
Tavan Puan: 279,90249
Başarı Sıralaması : 643000
Kontenjan 2018 : 18+0
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,44885
Tavan Puan: 333,71631
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 256461
Kontenjan 2017 : 18+0
Yerleşen 2017 : 18
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.