2021 Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204811014
204811014 | Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 204811014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 483,86921
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Tavan Puan: 486,58278
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 1742
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204811014
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 483,86921
Tavan Puan: 486,58278
Başarı Sıralaması: 1742
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 463,91692
Tavan Puan: 514,95566
Başarı Sıralaması: 2060
Kontenjan 2019: 2+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 429,06156
Tavan Puan: 441,24465
Başarı Sıralaması : 5140
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 415,89577
Tavan Puan: 416,69229
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 22337
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.