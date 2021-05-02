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2021 Pamukkale Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108610467

108610467 | Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108610467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108610467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 312,52195

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 424,66539

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 225507

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610467   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,52195

Tavan Puan: 424,66539

Başarı Sıralaması: 225507

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,77019

Tavan Puan: 370,24999

Başarı Sıralaması:  166098

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,81307

Tavan Puan: 405,43286

Başarı Sıralaması :  120000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,97971

Tavan Puan: 443,26283

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  73384

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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