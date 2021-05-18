2021 Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108610634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 108610634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 306,01153

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 401,10009

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 189993

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610634

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,01153

Tavan Puan: 401,10009

Başarı Sıralaması: 189993

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,9247

Tavan Puan: 373,76327

Başarı Sıralaması: 201423

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,57473

Tavan Puan: 358,78656

Başarı Sıralaması : 198000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,47739

Tavan Puan: 422,86078

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 147194

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.