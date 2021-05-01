2021 Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108610828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 357,88538

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 476,08371

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 147995

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610828

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,88538

Tavan Puan: 476,08371

Başarı Sıralaması: 147995

Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5

Yerleşen 2020 – 2021: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,61602

Tavan Puan: 410,39664

Başarı Sıralaması: 159388

Kontenjan 2019: 170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 294,33409

Tavan Puan: 416,51796

Başarı Sıralaması : 168000

Kontenjan 2018 : 170+5

Yerleşen 2018 : 175

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,58742

Tavan Puan: 368,70308

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 132964

Kontenjan 2017 : 170+5

Yerleşen 2017 : 175

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.