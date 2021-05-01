2021 Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610828
108610828 | Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108610828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 357,88538
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 476,08371
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 147995
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610828
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,88538
Tavan Puan: 476,08371
Başarı Sıralaması: 147995
Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5
Yerleşen 2020 – 2021: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,61602
Tavan Puan: 410,39664
Başarı Sıralaması: 159388
Kontenjan 2019: 170+5
Yerleşen 2019: 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 294,33409
Tavan Puan: 416,51796
Başarı Sıralaması : 168000
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,58742
Tavan Puan: 368,70308
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132964
Kontenjan 2017 : 170+5
Yerleşen 2017 : 175
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.