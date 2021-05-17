2021 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610625

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108610625 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 335,31402

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 409,05913

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 95467

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610625

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 335,31402

Tavan Puan: 409,05913

Başarı Sıralaması: 95467

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,10751

Tavan Puan: 444,70661

Başarı Sıralaması: 92143

Kontenjan 2019: 130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,64601

Tavan Puan: 388,62985

Başarı Sıralaması : 82600

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,24847

Tavan Puan: 483,71005

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 63926

Kontenjan 2017 : 120+3

Yerleşen 2017 : 123

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.