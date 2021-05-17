2021 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610625
108610625 | Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108610625 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 335,31402
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 409,05913
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 95467
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610625
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 335,31402
Tavan Puan: 409,05913
Başarı Sıralaması: 95467
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,10751
Tavan Puan: 444,70661
Başarı Sıralaması: 92143
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 338,64601
Tavan Puan: 388,62985
Başarı Sıralaması : 82600
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,24847
Tavan Puan: 483,71005
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 63926
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.