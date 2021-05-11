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2021 Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108690155

108690155 | Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108690155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü tercih kod numarası 108690155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanı: 215,59484

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Tavan Puan: 279,08376

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başarı Sıralaması: 922355

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690155   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,59484

Tavan Puan: 279,08376

Başarı Sıralaması: 922355

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 298,65286

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 28

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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