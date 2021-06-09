2021 Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108651119
108651119 | Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 108651119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Çal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 19 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Pamukkale Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108651119
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Çal Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 19
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190,2915
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1703464
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Doldu-26