2021 Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108650784
108650784 | Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108650784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü , Acıpayam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650784
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Acıpayam Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-11